Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после совершенного на него покушения — ТВ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в пятницу после совершенного на него покушения. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

По данным представителя правящей Либерально-демократической партии Японии, Абэ умер в больнице префектуры Нара, куда был госпитализирован после покушения.