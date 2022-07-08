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Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после совершенного на него покушения — ТВ

12:00 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в пятницу после совершенного на него покушения. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

По данным представителя правящей Либерально-демократической партии Японии, Абэ умер в больнице префектуры Нара, куда был госпитализирован после покушения.

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