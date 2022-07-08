Блаттер и Платини оправданы по делу о коррупции

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини оправданы по делу о мошенничестве и коррупции. Об этом в пятницу сообщило агентство Франс Пресс.

Федеральный уголовный суд Швейцарии не удовлетворил требование прокуратуры, которая запросила для бывших функционеров 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно.