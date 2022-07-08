В России за сутки выявили 3 464 случая заражения коронавирусом

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 464, летальных исходов из-за ковида — на 49. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 359 случаев заражения и 52 смерти, всего с начала пандемии — 18 455 274 и 381 499 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 2 787 против 3 178 днем ранее, до 17 882 978.