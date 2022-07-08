Андрей Воробьев: В Консультационном центре по вопросам гражданства помогли более 5 тысячам жителей Донбасса и Украины

12:12

Фото Павла Попова



Консультационный центр по вопросам гражданства с февраля действует в п. Новоивановское Одинцовского округа на базе Единого миграционного центра Московской области. Жителям ЛДНР и Украины все услуги предоставляют здесь бесплатно, в то время как в среднем стоимость подготовки пакета документов - около 18,5 тыс. руб. (в зависимости от количества материалов, который нужно перевести на русский язык).

«Сегодня мы видим большое количество приезжих из Донбасса и освобожденных территорий Украины. В Подмосковье их находится уже порядка 30 тысяч. Соответственно, для проживания в России все должны иметь документы – и для получения ОМС, и для детского сада, и для школы, и для устройства на работу, и для поступления в университет. С этой целью мы открыли в Одинцовском г.о. удобный Консультационный центр, где в одном здании человек без волокиты и разного рода барьеров оформляет все необходимые услуги. А затем уже получает подтверждение статуса: будь то гражданство, политическое убежище, временное проживание или вид на жительство, - рассказывает губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Особое внимание уделяем пунктам временного проживания, предоставляем автобусы, потому что часто сюда ехать нужно с детьми, а это дополнительные хлопоты».

В Центре работает более 200 сотрудников. Здесь по принципу «одного окна» оказывают консультации по заполнению форм заявлений, помогают подготовить все необходимые документы, а также подать заявления о предоставлении гражданства РФ, временного убежища, выдаче разрешения на временное проживание, вида на жительство.

«Услуги по подготовке документов у нас уже получили свыше 5 тысяч жителей Донбасса и Украины, также мы предоставили 30 тысяч бесплатных консультаций в общественной приемной и колл-центре нашей организации. Часть людей находится в пунктах временного размещения, откуда их привозят в наш центр организованными группами. Люди обращаются не только по вопросам подготовки документов. Как показала практика, они обращаются с вопросами социальной поддержки, с вопросами медицинского обслуживания. И по всем этим пунктам мы работаем с правительством Московской области, с подразделениями, со структурами и стараемся в ручном режиме оказать им поддержку и необходимую помощь», - сказала директор Консультационного центра по вопросам гражданства Московской области Татьяна Куприна.

Для помощи тем, кто прибыл самостоятельно и остановился у родственников или знакомых, работает горячая линия (+7 (499) 673-42-61; +7(499) 673-44-95) и Телеграм-канал (t.me/emcmo), где также можно задать вопросы, связанные с оформлением разрешительных документов.

В Центре работает система электронной очереди. Есть возможность пройти медицинское освидетельствование, перевести документы на русский язык, сдать экзамен на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ.

Николай и Анна Джанбаз приехали из Мариуполя три месяца назад. В их дом попал снаряд, две недели провели в подвале. Когда появилась возможность выбраться, решили сразу уехать. Проделали маршрут Бердянск – Мелитополь – Крым. Потом поехали в Подмосковье.

«Проживаем сейчас в пункте временного размещения в Шатуре. Нас поселили в домике на три семьи, там есть все необходимое, кормят хорошо. В Консультационном центре нам сначала помогли оформить временное убежище, а сейчас мы приехали оформлять гражданство. Хотим остаться в России, а не ехать куда-нибудь в Европу. Русский язык нам больше по душе, - рассказал Николай. - Будем в Шатуре, пока не получим документы. Потом, может быть, переберемся в другой подмосковный город. Мы здесь с дочерью – Софии 3,5 года».

Юлия и Виталий Новиковы - тоже из Мариуполя. И у них также маленькая дочка. Как и семье Джанбаз, им пришлось пережить обстрелы, буквально спасая свою жизнь.

«Мы сидели в подвале у родителей моего мужа. Сначала еще могли выходить, а потом уже нет – так сильно стреляли. А, если бы мы находились у себя дома, а это в 10 минутах ходьбы, то возможно нас уже и вовсе не было бы в живых», - вспоминает Юлия.

Пожив в Подмосковье, Новиковы приняли совместное решение и поехали в Консультационный центр, чтобы стать гражданами России и строить будущее своей семьи здесь.

«Сегодня мы подали документы на гражданство. Назад возвращаться пока нам нет смысла, хотим остаться в Подмосковье, видим здесь перспективы. Чтобы жить полноценно, устроиться на работу, нужно получить документы, - добавляет Юлия. - Нам организовали автобус, доставили сюда, в Консультационный центр, и очень быстро помогли оформить все документы. Помощь чувствуется во всем».