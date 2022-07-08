ВС РФ уничтожили две установки комплексов Harpoon в Одесской области — МО РФ
13:00 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточным оружием морского базирования две доставленные из Великобритании установки ракетного комплекса Harpoon в Одесской области. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», — сказал он.
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