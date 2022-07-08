Австрия была и остается нейтральным государством — канцлер
13:20 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Австрии Карл Нехаммер, комментируя вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил, что Австрия была и остается нейтральным государством.
«Мы были и остаемся нейтральным государством, и, на мой взгляд, сохраним нейтралитет и в будущем. Это хорошая возможность для проведения конструктивной внешней политики, политики безопасности», — сказал Нехаммер, выступая в пятницу в Национальном совете республики (нижняя палата парламента).
Такую позицию политик назвал «хорошим и верным путем». Он отметил, что среди стран Евросоюза нейтральными остаются Австрия, Ирландия и Мальта. «Кипр хотел бы вступить в НАТО, но из-за конфликта с Турцией это пока невозможно», — добавил канцлер.
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