Указатели на площадь ЛНР установили перед зданием посольства Великобритании в Москве

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Навигационные таблички о местонахождении площади Луганской Народной Республики установили перед зданием посольства Великобритании со стороны Проточного переулка и Смоленской набережной в Москве, передает в пятницу корр. ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление столичного правительства, согласно которому Безымянной территории, расположенной в районе Арбата вдоль Смоленской набережной между Проточным пер. и съездом на ул. Новый Арбат — присвоено наименование — площадь Луганской Народной Республики.