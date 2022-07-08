Песков объяснил заявление Путина о том, что РФ «всерьез еще ничего не начинала» на Украине
14:00 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Слова главы российского государства Владимира Путина о том, что РФ еще «всерьез ничего и не начинала» на Украине, подразумевают, что потенциалы Москвы и Киева совершенно несоизмеримы. И потенциал России так велик, что она пока задействует лишь незначительную его часть в специальной военной операции, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. И потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», — подчеркнул представитель Кремля в ответ на просьбу объяснить это заявление.
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