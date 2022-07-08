«Севмаш» передал ВМФ России подлодку «Белгород»

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония передачи Военно-морскому флоту России подлодки «Белгород», которая будет носителем ядерных беспилотников «Посейдон», состоялась в пятницу, говорится в сообщении «Севмаша».

«8 июля 2022 года на крупнейшем судостроительном предприятии России — АО „ПО „Севмаш“ (входит в ОСК) — состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки „Белгород“, — сообщили в пресс-службе.