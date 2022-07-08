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НОВОСТИ

Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров

15:00 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Донецкой Народной Республики отменил в пятницу мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом сообщила пресс-служба парламента в своем телеграм-канале.

«Народный совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Данная правовая норма вступит в силу после опубликования закона Донецкой Народной Республики „О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики“, который был принят 8 июля в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой Народной Республики II созыва», — говорится в сообщении.

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