0
0
1
НОВОСТИ

Своевременная военная помощь Украине позволит закончить бои в этом году — Зеленский

15:12 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что своевременное оказание военной помощи Киеву позволит завершить боевые действия до конца 2022 года.

«Если мощное вооружение от наших партнеров придет к нам вовремя и если удача и бог будут на нашей стороне, мы можем добиться многого до конца года и остановить эту войну. Мы можем остановить по крайней мере военную часть этой войны», — заявил Зеленский в вышедшем в эфир в четверг интервью телекомпании Си-эн-эн.

Президент Украины также выразил надежду на то, что президент США Джо Байден побывает с визитом в его стране. «Я слышал, что он поддерживает эту идею, — сказал Зеленский. — Есть ряд связанных с безопасностью моментов, которые существуют на пути к этому визиту». По его мнению, такой визит поможет Украине. «Украинцы поддерживают США, доверие к США очень высокое, равно как и к Великобритании, Польше и странам Балтии», — сказал президент Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 08.07.2022
Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров
0
61
14:32 08.07.2022
Последствия от удара ВСУ по Каховской ГЭС предотвращены российскими средствами ПВО
0
139
14:12 08.07.2022
«Севмаш» передал ВМФ России подлодку «Белгород»
0
153
14:00 08.07.2022
Песков объяснил заявление Путина о том, что РФ «всерьез еще ничего не начинала» на Украине
0
210
13:32 08.07.2022
Указатели на площадь ЛНР установили перед зданием посольства Великобритании в Москве
0
201
13:20 08.07.2022
Австрия была и остается нейтральным государством — канцлер
0
207
13:05 08.07.2022
Сорок процентов американцев считают инфляцию главной проблемой в США — опрос
0
223
13:00 08.07.2022
ВС РФ уничтожили две установки комплексов Harpoon в Одесской области — МО РФ
0
230
12:32 08.07.2022
Пока Джонсон говорил об изоляции РФ, его партия изолировала его самого — Лавров
0
243
12:20 08.07.2022
В России за сутки выявили 3 464 случая заражения коронавирусом
0
240

Возврат к списку