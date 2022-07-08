Своевременная военная помощь Украине позволит закончить бои в этом году — Зеленский
15:12 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что своевременное оказание военной помощи Киеву позволит завершить боевые действия до конца 2022 года.
«Если мощное вооружение от наших партнеров придет к нам вовремя и если удача и бог будут на нашей стороне, мы можем добиться многого до конца года и остановить эту войну. Мы можем остановить по крайней мере военную часть этой войны», — заявил Зеленский в вышедшем в эфир в четверг интервью телекомпании Си-эн-эн.
Президент Украины также выразил надежду на то, что президент США Джо Байден побывает с визитом в его стране. «Я слышал, что он поддерживает эту идею, — сказал Зеленский. — Есть ряд связанных с безопасностью моментов, которые существуют на пути к этому визиту». По его мнению, такой визит поможет Украине. «Украинцы поддерживают США, доверие к США очень высокое, равно как и к Великобритании, Польше и странам Балтии», — сказал президент Украины.
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