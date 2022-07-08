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Глава Минобразования ФРГ не исключила возможности отмены занятий из-за ситуации с газом

15:32 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Занятия в образовательных учреждения Германии могут быть ограничены или даже отменены из-за перебоев с газоснабжением. С таким предупреждением выступила министр образования и научных исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер в опубликованном в пятницу интервью газете Rheinische Post.

"Я сделала все возможное еще во время пандемии [коронавирусной инфекции], чтобы считать образовательные учреждения критической инфраструктурой", - отметила Штарк-Ватцингер. "Уже сейчас нужно уделить им особое внимание, чтобы не было ограничений в обучении или даже отмены занятий", - добавила она. Тем не менее во многих школах и вузах активно обсуждается идея о необходимости экономии электроэнергии, признала министр.

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