Сбер поздравляет с Днем семьи, любви и верности и дарит подарки
15:42 08.07.2022
Сбер подготовил подарки для всех своих клиентов ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Все родители и семейные пары, кто пользуется подписками СберПрайм и СберПрайм+, получат промоскидки на СберМегаМаркет, уникальные семейные подборки от Okko и плейлист Звука, где каждый, даже самый маленький, может найти что-то интересное и увлекательное для себя.
«Сейчас особенно важно быть вместе, заботиться о близких и проводить время в кругу семьи, - отметил и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин. - Сбер уже предоставляет продукты и сервисы-помощники для всей семьи. Например, для родителей доступны продукты для детей от банковских карт на ребенка до накопительных продуктов, а также полезные сервисы - калькулятор пособий на детей, который позволяет рассчитать выплаты. Если вы хотите сберечь семейный бюджет, то обратите внимание на «Услугу совместных уведомлений», которая дает возможность делиться информацией о расходах и доходах по карте с близким человеком, например, супругом или супругой, ребенком или пожилым родственником в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». А для защиты близких от мошенников воспользуйтесь сервисом «операции близкого», который позволит проверять переводы близкого и отклонять в подозрительных случаях»
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