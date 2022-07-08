Бывший президент Анголы Эдуарду душ Сантуш умер в Испании
16:00 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш умер в Испании в возрасте 79 лет. Об этом в пятницу сообщается на странице президента Анголы в «Фейсбуке» (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Как отмечается, бывший президент скончался в 11:10 по испанскому времени в клинике в Барселоне после продолжительной болезни.
Душ Сантуш был госпитализирован 23 июня в Барселоне после того, как у него произошла остановка сердца. По словам врачей больницы, у бывшего главы ангольского государства возникли неврологические осложнения.
Жозе Эдуарду душ Сантуш занимал пост президента Анголы 38 лет — с 1979 по 2017 год. С 2019 года политик значительное время проводил в Барселоне, где проходил лечение.
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