Ошибки Запада, в том числе на энергорынке, нельзя исправить «за два дня» — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад пытается заставить другие страны нарастить объем добычи нефти, но мировой энергорынок стабилен и не терпит суеты, а уже допущенные ошибки нельзя исправить моментально. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

«Мы видим, что Запад пытается заставить другие страны — экспортеры нефти нарастить объемы ее добычи. Но глобальный энергорынок очень спокойный, стабильный на самом деле, не терпит суеты никакой. Уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», — подчеркнул он.