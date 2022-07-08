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НОВОСТИ

Ошибки Запада, в том числе на энергорынке, нельзя исправить «за два дня» — Путин

17:40 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад пытается заставить другие страны нарастить объем добычи нефти, но мировой энергорынок стабилен и не терпит суеты, а уже допущенные ошибки нельзя исправить моментально. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

«Мы видим, что Запад пытается заставить другие страны — экспортеры нефти нарастить объемы ее добычи. Но глобальный энергорынок очень спокойный, стабильный на самом деле, не терпит суеты никакой. Уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», — подчеркнул он.

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