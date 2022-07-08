Ошибки Запада, в том числе на энергорынке, нельзя исправить «за два дня» — Путин
17:40 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад пытается заставить другие страны нарастить объем добычи нефти, но мировой энергорынок стабилен и не терпит суеты, а уже допущенные ошибки нельзя исправить моментально. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мы видим, что Запад пытается заставить другие страны — экспортеры нефти нарастить объемы ее добычи. Но глобальный энергорынок очень спокойный, стабильный на самом деле, не терпит суеты никакой. Уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», — подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 17:12 08.07.2022
- Володин считает правильным ввести в РФ запрет пропаганды нетрадиционных ценностей
- 17:00 08.07.2022
- Путин наградил Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
- 16:32 08.07.2022
- Бридлав посоветовал Киеву ударить по Крымскому мосту
- 16:12 08.07.2022
- Канада внесла в санкционные списки патриарха Кирилла
- 16:00 08.07.2022
- Бывший президент Анголы Эдуарду душ Сантуш умер в Испании
- 15:42 08.07.2022
- Сбер поздравляет с Днем семьи, любви и верности и дарит подарки
- 15:32 08.07.2022
- Глава Минобразования ФРГ не исключила возможности отмены занятий из-за ситуации с газом
- 15:12 08.07.2022
- Своевременная военная помощь Украине позволит закончить бои в этом году — Зеленский
- 15:00 08.07.2022
- Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров
- 14:32 08.07.2022
- Последствия от удара ВСУ по Каховской ГЭС предотвращены российскими средствами ПВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать