Новое коалиционное правительство Эстонии может возглавить Каллас - СМИ
22:10 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным издания, в пятницу оппозиционная партия «Отечество», Партия реформ, которую возглавляет Каллас, и Социал-демократическая партия достигли соглашения по реформе системы образования (переход на эстонский язык) и рынка электроэнергии, а также по увеличению пособий.
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