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НОВОСТИ

Новое коалиционное правительство Эстонии может возглавить Каллас - СМИ

22:10 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кая Каллас, сообщившая о решении подать в отставку с поста премьер-министра Эстонии, может возглавить новое коалиционное правительство в случае утверждения ее кандидатуры парламентом республики. Об этом сообщила в пятницу газета «Постимеэс».

По данным издания, в пятницу оппозиционная партия «Отечество», Партия реформ, которую возглавляет Каллас, и Социал-демократическая партия достигли соглашения по реформе системы образования (переход на эстонский язык) и рынка электроэнергии, а также по увеличению пособий.

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