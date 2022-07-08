Новое коалиционное правительство Эстонии может возглавить Каллас - СМИ

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кая Каллас, сообщившая о решении подать в отставку с поста премьер-министра Эстонии, может возглавить новое коалиционное правительство в случае утверждения ее кандидатуры парламентом республики. Об этом сообщила в пятницу газета «Постимеэс».



По данным издания, в пятницу оппозиционная партия «Отечество», Партия реформ, которую возглавляет Каллас, и Социал-демократическая партия достигли соглашения по реформе системы образования (переход на эстонский язык) и рынка электроэнергии, а также по увеличению пособий.



