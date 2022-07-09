Штайнмайер потребовал от Зеленского объяснить ситуацию с отменой его визита в Киев
08:30 09.07.2022 Источник: Известия
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал объяснить ситуацию с отменой его визита в Киев. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
Отмечается, что глава ФРГ счел инцидент неприемлемым и «очень рассердился» из-за невнятных комментариев украинского коллеги. Он настоял на том, что необходимо прояснить все обстоятельства, прежде чем планировать дальнейшие контакты.
Как отметили собеседники Spiegel из администрации в Берлине, подобная экспрессивность не свойственна уравновешенному Штайнмайеру. Тем не менее, они поддержали своего лидера за твердую позицию и нежелание закрывать глаза на унизительное обращение. Известия
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