Штайнмайер потребовал от Зеленского объяснить ситуацию с отменой его визита в Киев

08:30 Источник: Известия

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал объяснить ситуацию с отменой его визита в Киев. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.

Отмечается, что глава ФРГ счел инцидент неприемлемым и «очень рассердился» из-за невнятных комментариев украинского коллеги. Он настоял на том, что необходимо прояснить все обстоятельства, прежде чем планировать дальнейшие контакты.

Как отметили собеседники Spiegel из администрации в Берлине, подобная экспрессивность не свойственна уравновешенному Штайнмайеру. Тем не менее, они поддержали своего лидера за твердую позицию и нежелание закрывать глаза на унизительное обращение. Известия