0
0
162
НОВОСТИ

Штайнмайер потребовал от Зеленского объяснить ситуацию с отменой его визита в Киев

08:30 09.07.2022 Источник: Известия

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал объяснить ситуацию с отменой его визита в Киев. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.

Отмечается, что глава ФРГ счел инцидент неприемлемым и «очень рассердился» из-за невнятных комментариев украинского коллеги. Он настоял на том, что необходимо прояснить все обстоятельства, прежде чем планировать дальнейшие контакты.

Как отметили собеседники Spiegel из администрации в Берлине, подобная экспрессивность не свойственна уравновешенному Штайнмайеру. Тем не менее, они поддержали своего лидера за твердую позицию и нежелание закрывать глаза на унизительное обращение.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 09.07.2022
Папа Франциск и патриарх Кирилл могут встретиться в Казахстане, считают в Ватикане
0
33
09:00 09.07.2022
Илон Маск отказался от покупки Twitter
0
99
08:50 09.07.2022
Промышленность США испытывает затруднения из-за цен на энергоносители - Bloomberg
0
119
08:40 09.07.2022
Подоляк предложил изолировать Украину от России железным занавесом
0
157
22:20 08.07.2022
За пост премьер-министра Британии будет бороться экс глава Минфина
0
670
22:10 08.07.2022
Новое коалиционное правительство Эстонии может возглавить Каллас - СМИ
0
663
20:10 08.07.2022
Главными факторами динамики цен стали укрепление рубля и низкий спрос - МЭР
0
709
19:50 08.07.2022
Закон о введение идентификатора рекламы в интернете одобрен
0
686
18:40 08.07.2022
Франция надеется, что смена премьера Британии отразится на отношениях Парижа и Лондона
0
775
17:40 08.07.2022
Ошибки Запада, в том числе на энергорынке, нельзя исправить «за два дня» — Путин
0
985

Возврат к списку