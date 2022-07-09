Подоляк предложил изолировать Украину от России железным занавесом
08:40 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина должна полностью изолироваться от России железным занавесом. Такое мнение выразил в пятницу советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Железный занавес — обязательно. Мы должны полностью изолироваться от них», — сказал он в интервью телеканалу «24 канал».
Советник руководителя офиса президента признал, что претворить в жизнь такую идею будет сложно. «Я понимаю, что серые деньги всегда были между Украиной и Россией, зарабатывали на этом много, на всех схемах, в том числе на газовых. Но [нужен] железный занавес, мы должны переориентироваться, будет сложно, но технологически, экономически, финансово, энергетически переориентироваться только на Европу, и на любые другие рынки, на какие угодно, кроме российского. Это будет сложно, но это нужно сделать до конца», — считает он.
Подоляк назвал установление железного занавеса одним из условий завершения конфликта на Украине.
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