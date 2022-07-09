Илон Маск отказался от покупки Twitter

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предприниматель Илон Маск разорвал соглашение о покупке за 44 млрд долларов компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Копия соответствующего уведомления на имя главы юридического отдела Twitter Виджайю Гадде была опубликована в пятницу на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В письме, в частности, указывается, что компания не выполнила ряд обязательств, которые были предусмотрены соглашением, в том числе не предоставила полную информацию, которая могли бы показать долю фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки. «Учитывая все вышеприведенные причины, господин Маск пользуется правом X Holdings I, Inc разорвать соглашение о слиянии и отказывается от предусмотренной транзакции, а данное письмо представляет собой формальное уведомление X Holdings I, Inc о прекращении соглашения о слиянии», — указывается в документе.

Ранее сообщалось, что по условиям сделки в случае разрыва соглашения предприниматель должен выплатить компании порядка 1 млрд долларов компенсации.

На фоне отказа Маска от покупки Twitter котировки компании на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на 6,74%, до 34,33 доллара за акцию.

В апреле руководство компании сообщило, что Маск предложил приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. В мае предприниматель заявил, что пытается получить информацию, которая бы подтвердила, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в «Твиттере».

Маск является руководителем компаний Tesla и SpaceX. Согласно оценкам агентства Блумберг, предприниматель занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 214 млрд долларов.