Илон Маск отказался от покупки Twitter
09:00 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предприниматель Илон Маск разорвал соглашение о покупке за 44 млрд долларов компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Копия соответствующего уведомления на имя главы юридического отдела Twitter Виджайю Гадде была опубликована в пятницу на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В письме, в частности, указывается, что компания не выполнила ряд обязательств, которые были предусмотрены соглашением, в том числе не предоставила полную информацию, которая могли бы показать долю фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки. «Учитывая все вышеприведенные причины, господин Маск пользуется правом X Holdings I, Inc разорвать соглашение о слиянии и отказывается от предусмотренной транзакции, а данное письмо представляет собой формальное уведомление X Holdings I, Inc о прекращении соглашения о слиянии», — указывается в документе.
Ранее сообщалось, что по условиям сделки в случае разрыва соглашения предприниматель должен выплатить компании порядка 1 млрд долларов компенсации.
На фоне отказа Маска от покупки Twitter котировки компании на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на 6,74%, до 34,33 доллара за акцию.
В апреле руководство компании сообщило, что Маск предложил приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. В мае предприниматель заявил, что пытается получить информацию, которая бы подтвердила, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в «Твиттере».
Маск является руководителем компаний Tesla и SpaceX. Согласно оценкам агентства Блумберг, предприниматель занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 214 млрд долларов.
НОВОСТИ
- 09:30 09.07.2022
- Папа Франциск и патриарх Кирилл могут встретиться в Казахстане, считают в Ватикане
- 08:50 09.07.2022
- Промышленность США испытывает затруднения из-за цен на энергоносители - Bloomberg
- 08:40 09.07.2022
- Подоляк предложил изолировать Украину от России железным занавесом
- 08:30 09.07.2022
- Штайнмайер потребовал от Зеленского объяснить ситуацию с отменой его визита в Киев
- 22:20 08.07.2022
- За пост премьер-министра Британии будет бороться экс глава Минфина
- 22:10 08.07.2022
- Новое коалиционное правительство Эстонии может возглавить Каллас - СМИ
- 20:10 08.07.2022
- Главными факторами динамики цен стали укрепление рубля и низкий спрос - МЭР
- 19:50 08.07.2022
- Закон о введение идентификатора рекламы в интернете одобрен
- 18:40 08.07.2022
- Франция надеется, что смена премьера Британии отразится на отношениях Парижа и Лондона
- 17:40 08.07.2022
- Ошибки Запада, в том числе на энергорынке, нельзя исправить «за два дня» — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать