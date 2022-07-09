Стрелявший в Абэ рассказал о причинах своего поступка

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на допросе в полиции рассказал о причинах своего поступка. Об этом в субботу сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

По словам задержанного, Абэ принадлежал к определенной группе лиц, из-за которой семья Ямагами столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. «Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — приводит телеканал его слова. В настоящее время не уточняется, о какой «группе лиц» идет речь. Полиция префектуры Нара, расследующая дело, в пятницу в ходе специального брифинга также воздержалась от комментариев на эту тему, объяснив это интересами следствия.

Как сообщил корр. ТАСС источник, знакомый с ходом следствия, речь может идти о некой религиозной организации, к которой, по мнению нападавшего, Абэ имел отношение. Официально эта информация на данный момент не подтверждалась.

Покушение на Абэ произошло в пятницу около полудня, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента 10 июля. Бывший военнослужащий Ямагами дважды выстрелил в него из самодельного огнестрельного оружия. Абэ был госпитализирован на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и на протяжении несколько часов боролись за его жизнь. Бывший премьер умер в 17:03 по местному времени (11:03 мск), ему было 67 лет.

Позднее в доме Ямагами полиция обнаружила еще несколько единиц самодельного огнестрельного оружия и взрывчатые вещества. На допросе мужчина полностью признал свою вину, подчеркнув в то же время, что не имел ничего против политических взглядов Абэ.