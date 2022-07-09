0
0
75
НОВОСТИ

В небе над Херсоном сработали не менее 15 ракет ПВО — корр. ТАСС

10:30 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром в субботу запустили минимум 15 ракет в небо над Херсоном, передает корр. ТАСС.

В небе видны следы от ракет систем ПВО, слышны звуки взрывов.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 09.07.2022
Канада приняла решение вернуть Германии турбину для «Северного потока» — Reuters
0
33
10:45 09.07.2022
Сбер провел первую сделку по выпуску цифровых финансовых активов на собственной платформе
0
64
10:00 09.07.2022
Стрелявший в Абэ рассказал о причинах своего поступка
0
164
09:30 09.07.2022
Папа Франциск и патриарх Кирилл могут встретиться в Казахстане, считают в Ватикане
0
184
09:00 09.07.2022
Илон Маск отказался от покупки Twitter
0
218
08:50 09.07.2022
Промышленность США испытывает затруднения из-за цен на энергоносители - Bloomberg
0
232
08:40 09.07.2022
Подоляк предложил изолировать Украину от России железным занавесом
0
283
08:30 09.07.2022
Штайнмайер потребовал от Зеленского объяснить ситуацию с отменой его визита в Киев
0
306
22:20 08.07.2022
За пост премьер-министра Британии будет бороться экс глава Минфина
0
731
22:10 08.07.2022
Новое коалиционное правительство Эстонии может возглавить Каллас - СМИ
0
727

Возврат к списку