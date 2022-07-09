В небе над Херсоном сработали не менее 15 ракет ПВО — корр. ТАСС
10:30 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром в субботу запустили минимум 15 ракет в небо над Херсоном, передает корр. ТАСС.
В небе видны следы от ракет систем ПВО, слышны звуки взрывов.
Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.
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