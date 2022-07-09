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Канада приняла решение вернуть Германии турбину для «Северного потока» — Reuters

11:00 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады приняли решение вернуть турбину Siemens для газопровода Nord Stream («Северный поток») Германии. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

По его данным, Германия в пятницу подтвердила, что правительство получило «позитивный сигнал» от Канады по этому вопросу, но пока данных о ее доставке получателю нет. По информации Рейтер, сначала турбина будет отправлена в Германию, а затем ее передадут «Газпрому», чтобы Канада не нарушила введенных против российской компании санкций.

Ранее в пятницу канадская газета «Глоб энд мейл» сообщила, что Канада и ФРГ близки к соглашению по возвращению турбин РФ для «Северного потока».

«Газпром» 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта и выявленных технических неисправностей двигателей. Siemens утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

Из-за этого по «Северному потоку» сейчас прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода, что ставит под угрозу планы ФРГ по заполнению газохранилищ.

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