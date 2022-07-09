Канада приняла решение вернуть Германии турбину для «Северного потока» — Reuters
11:00 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Канады приняли решение вернуть турбину Siemens для газопровода Nord Stream («Северный поток») Германии. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.
По его данным, Германия в пятницу подтвердила, что правительство получило «позитивный сигнал» от Канады по этому вопросу, но пока данных о ее доставке получателю нет. По информации Рейтер, сначала турбина будет отправлена в Германию, а затем ее передадут «Газпрому», чтобы Канада не нарушила введенных против российской компании санкций.
Ранее в пятницу канадская газета «Глоб энд мейл» сообщила, что Канада и ФРГ близки к соглашению по возвращению турбин РФ для «Северного потока».
«Газпром» 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта и выявленных технических неисправностей двигателей. Siemens утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Из-за этого по «Северному потоку» сейчас прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода, что ставит под угрозу планы ФРГ по заполнению газохранилищ.
НОВОСТИ
- 10:45 09.07.2022
- Сбер провел первую сделку по выпуску цифровых финансовых активов на собственной платформе
- 10:30 09.07.2022
- В небе над Херсоном сработали не менее 15 ракет ПВО — корр. ТАСС
- 10:00 09.07.2022
- Стрелявший в Абэ рассказал о причинах своего поступка
- 09:30 09.07.2022
- Папа Франциск и патриарх Кирилл могут встретиться в Казахстане, считают в Ватикане
- 09:00 09.07.2022
- Илон Маск отказался от покупки Twitter
- 08:50 09.07.2022
- Промышленность США испытывает затруднения из-за цен на энергоносители - Bloomberg
- 08:40 09.07.2022
- Подоляк предложил изолировать Украину от России железным занавесом
- 08:30 09.07.2022
- Штайнмайер потребовал от Зеленского объяснить ситуацию с отменой его визита в Киев
- 22:20 08.07.2022
- За пост премьер-министра Британии будет бороться экс глава Минфина
- 22:10 08.07.2022
- Новое коалиционное правительство Эстонии может возглавить Каллас - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать