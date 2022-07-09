Водитель каршеринга в Новосибирске врезался в остановку, один погиб и трое пострадали

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель легкового каршерингового автомобиля в Новосибирске утром в субботу врезался в остановку общественного транспорта, в результате ДТП один человек погиб и еще трое пострадали. Об этом сообщил журналистам и. о. замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Виталий Риф.

«Сегодня, 9 июля, в 07:45 (03:45 мск) водитель, двигаясь на автомобиле каршеринговой компании „Делимобиль“ по улице Ипподромская в сторону улицы Кропоткина, на запрещающий сигнал светофора не справился с управлением, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди — четыре женщины, одна их которых получила травмы, несовместимые с жизнью, трое доставлены в медицинское учреждение», — сказал Риф.