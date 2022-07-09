Водитель каршеринга в Новосибирске врезался в остановку, один погиб и трое пострадали
11:30 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Водитель легкового каршерингового автомобиля в Новосибирске утром в субботу врезался в остановку общественного транспорта, в результате ДТП один человек погиб и еще трое пострадали. Об этом сообщил журналистам и. о. замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Виталий Риф.
«Сегодня, 9 июля, в 07:45 (03:45 мск) водитель, двигаясь на автомобиле каршеринговой компании „Делимобиль“ по улице Ипподромская в сторону улицы Кропоткина, на запрещающий сигнал светофора не справился с управлением, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди — четыре женщины, одна их которых получила травмы, несовместимые с жизнью, трое доставлены в медицинское учреждение», — сказал Риф.
НОВОСТИ
- 12:30 09.07.2022
- Взрывное устройство сработало на ж/д путях под Брянском, пострадавших нет — губернатор
- 12:15 09.07.2022
- Андрей Воробьев на форуме Национальной медицинской палаты рассказал о мерах поддержки врачей в Подмосковье
- 12:00 09.07.2022
- Украина повредила газопровод, нарушив газоснабжение в Запорожской области — ГУ МВД
- 11:00 09.07.2022
- Канада приняла решение вернуть Германии турбину для «Северного потока» — Reuters
- 10:45 09.07.2022
- Сбер провел первую сделку по выпуску цифровых финансовых активов на собственной платформе
- 10:30 09.07.2022
- В небе над Херсоном сработали не менее 15 ракет ПВО — корр. ТАСС
- 10:00 09.07.2022
- Стрелявший в Абэ рассказал о причинах своего поступка
- 09:30 09.07.2022
- Папа Франциск и патриарх Кирилл могут встретиться в Казахстане, считают в Ватикане
- 09:00 09.07.2022
- Илон Маск отказался от покупки Twitter
- 08:50 09.07.2022
- Промышленность США испытывает затруднения из-за цен на энергоносители - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать