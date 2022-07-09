Украина повредила газопровод, нарушив газоснабжение в Запорожской области — ГУ МВД
12:00 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод, сообщил в субботу в своем телеграм-канале замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.
«Вчера в газовых плитах жителей освобожденной Запорожской области пропал газ. <…> Газа лишил нас украинский режим, перекрыв/перебив газопровод на пока еще контролируемой территории, к северу от Орехова», — написал Селиванов.
Представитель ГУ МВД отметил, что украинская пропаганда при этом «сразу обвинила во всем „Русский мир“. „Ну, как обычно — „сами себя обстреляли“, „сами себе газ отключили“. Интересно, зачем?» — добавил он.
НОВОСТИ
- 12:30 09.07.2022
- Взрывное устройство сработало на ж/д путях под Брянском, пострадавших нет — губернатор
- 12:15 09.07.2022
- Андрей Воробьев на форуме Национальной медицинской палаты рассказал о мерах поддержки врачей в Подмосковье
- 11:30 09.07.2022
- Водитель каршеринга в Новосибирске врезался в остановку, один погиб и трое пострадали
- 11:00 09.07.2022
- Канада приняла решение вернуть Германии турбину для «Северного потока» — Reuters
- 10:45 09.07.2022
- Сбер провел первую сделку по выпуску цифровых финансовых активов на собственной платформе
- 10:30 09.07.2022
- В небе над Херсоном сработали не менее 15 ракет ПВО — корр. ТАСС
- 10:00 09.07.2022
- Стрелявший в Абэ рассказал о причинах своего поступка
- 09:30 09.07.2022
- Папа Франциск и патриарх Кирилл могут встретиться в Казахстане, считают в Ватикане
- 09:00 09.07.2022
- Илон Маск отказался от покупки Twitter
- 08:50 09.07.2022
- Промышленность США испытывает затруднения из-за цен на энергоносители - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать