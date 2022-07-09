Украина повредила газопровод, нарушив газоснабжение в Запорожской области — ГУ МВД

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод, сообщил в субботу в своем телеграм-канале замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

«Вчера в газовых плитах жителей освобожденной Запорожской области пропал газ. <…> Газа лишил нас украинский режим, перекрыв/перебив газопровод на пока еще контролируемой территории, к северу от Орехова», — написал Селиванов.

Представитель ГУ МВД отметил, что украинская пропаганда при этом «сразу обвинила во всем „Русский мир“. „Ну, как обычно — „сами себя обстреляли“, „сами себе газ отключили“. Интересно, зачем?» — добавил он.