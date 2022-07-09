Сбер провел первую сделку по выпуску цифровых финансовых активов на собственной платформе
10:45 09.07.2022
Сбер вывел на рынок собственную платформу по выпуску цифровых активов. Первой сделкой на ней стал выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) СберФакторинг. Обязательства эмитента обеспечены дебиторской задолженностью, переданной на факторинговое обслуживание. Объем выпуска — 1 млрд руб., срок размещения — 3 месяца.
ЦФА выпускаются на разработанной банком платформе по технологии блокчейн. Эмиссия осуществляется с помощью смарт-контракта — алгоритма, который контролирует соблюдение условий, заложенных в решении о выпуске ЦФА: суммы, срока, доходности выпуска и других.
Пока платформа работает в пилотном режиме для ограниченного числа пользователей, но уже скоро к ней смогут подключиться все корпоративные клиенты банка. В будущем Сбер планирует расширить продуктовую линейку цифровых активов, доступных для выпуска на платформе.
«Запуск платформы и получение нами статуса оператора — результат командной работы многих подразделений нашего банка в тесном сотрудничестве с Банком России, - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. - Важно, что проводимые нашей Лабораторией Блокчейн исследования уже воплощаются в промышленные бизнес-решения, а это способствует ускоренному развитию перспективного рынка ЦФА в стране. Мы считаем, что у нашей платформы хорошие перспективы, поскольку цифровой формат значительно ускоряет и упрощает процесс эмиссии финансовых инструментов и снижает порог входа на рынок».
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