Андрей Воробьев на форуме Национальной медицинской палаты рассказал о мерах поддержки врачей в Подмосковье

12:15

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



В рамках 1-го Национального конгресса «Национальное здравоохранение - 2022» прошел форум Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата». Центральной темой стал вопрос о состоянии и дальнейшем повышении качества системы здравоохранения Подмосковья, а также усилении роли Московского областного объединения врачей.

Участников мероприятия поприветствовал в видеообращении губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Подмосковье - весьма большой регион, и он развивается. У нас 115 тыс. медицинских работников. Нет смысла рассуждать, насколько востребовано качественное здравоохранение, особенно последние 2 года. И те поступки, подвиги, которые совершили наши врачи, говорят о том, что со своей стороны мы, региональные, муниципальные власти, должны уделять особое значение сотрудничеству с системой здравоохранения, - сказал Андрей Воробьёв. - Проблемы первичного звена известны, об этом часто говорит президент. И мероприятия, которые направлены на поддержку терапевтов и педиатров, у нас тоже являются приоритетными. Мы ведем активную работу по привлечению врачей. У нас реализуются большие федеральные проекты, в частности, в Красногорске строится областной детский госпиталь, где будет 28 профилей, врачи самых высоких квалификаций. Предусматриваем дополнительные выплаты, предоставление земли, компенсацию за аренду жилья тем, кто приезжает к нам в Подмосковье».

Губернатор отметил важность командной работы. Сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения региона, представителями власти. Постоянный диалог помогает решать проблемы, слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.

«Московская область – это моя Родина. Я 20 лет отработал здесь, внимательно слежу за тем, что происходит, - сказал педиатр и хирург, президент Союза «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль. - Сегодня Московская область немало вкладывается в здравоохранение, уже многое сделано. Надо, чтобы каждый житель региона был доволен медициной - я надеюсь, что благодаря губернатору и его команде, так оно и произойдет, и все мы будем гордиться здравоохранением Московской области. Она достойна этого».

Одна из главных тем форума, как помочь пациенту, с одной стороны, а с другой - защитить тех врачей, которые, пытаясь спасти жизнь или здоровье, незаслуженно сталкиваются с обвинениями в некомпетентности, судебными исками в свой адрес.

«Врачебной палате Московской области в следующем году исполнится 10 лет, за эти годы накоплен уникальный опыт в рамках правовой защиты врачей и медицинских работников. Это впервые созданный в стране системный Центр независимой медицинской экспертизы, услугами которой пользуются не только врачи Московской области, медицинские организации, но и других регионов РФ. Накопленный опыт позволяет Врачебной палате Московской области осуществлять правовую поддержку врачей», - рассказал председатель правления ассоциации «Врачебная палата Московской области», вице-президент Союза «Национальная медицинская палата», главный врач Ногинской больницы, доктор медицинских наук Сергей Лившиц.

Центр медицинской экспертизы создан в 2017 году в структуре ассоциации «Врачебной палаты Московской области». За это время принято 187 обращений по вопросу рассмотрения спорных случаев, в том числе 94 - из Подмосковья. Кроме того, накоплен уникальный опыт более чем 120 практических кейсов в гражданском и уголовном производстве.

«Хотелось бы, чтобы в судебных разбирательствах принимали участие независимые эксперты от медицины, люди которые понимают в этом», - поделилась мнением главный врач Истринской больницы Наталья Шокова.

Еще одна важная тема форума – первичная специализированная аккредитация медиков. Она проходит на базе оборудованного правительством области аккредитационно-симуляционного центра МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. В работе комиссий задействовано 485 специалистов из ведущих медицинских организаций Подмосковья.

Введение аккредитации, т.е. допуска к больному только врача, прошедшего строгий экзамен у самого профессионального медицинского сообщества, позволяет улучшить удовлетворённость населения качеством здравоохранения, не допустить к пациенту не полностью подготовленных врачей. В прошлом году в России ее не смогли пройти 11% от общего количества закончивших ординатуру. В ходе форума было отмечено, что необходим четкий алгоритм, как действовать в этой ситуации – чтобы человек был при деле, но при этом в рамках своей реальной компетенции.

«Раньше, человек, отучившийся 2 года, мог сразу идти оказывать помощь больному. Сейчас не так - ты отучился 2 года и профессиональное сообщество должно посмотреть, достаточно ли у тебя знаний и умений для этого, - сказал Леонид Рошаль. - Для пациентов - это хорошо. Для тех, кто обучает и выпустил человека недоученного - это сложно и, конечно, это проблема для самих тех, кто не проходит. Но это значит – учись!»

Главный врач Солнечногорской ЦРБ Лариса Борисова отметила, что большую роль в овладении специальностью играет реальная практика и наставничество: «Любой врач требует адаптации к тем условиям, которые ему ставят. Работа с манекенами – это не то, что с живыми людьми, требуется практика. Врачи приходят к нам достойные, более того, любой из них еще потом и стажируется на рабочем месте. В Московской области закрепляют опытных специалистов за молодыми, есть школа кураторов, наставников, которые помогают».

Отдельное внимание в ходе форума было отведено инициативам по изменению законодательства о врачебной деятельности.

«Национальная медицинская палата (НМП) принимала участие в разработке поправок к Конституции РФ, которые были приняты. Теперь НМП выходит с предложениями по дальнейшему их развитию. Они уже касаются и терминологии, и социальных гарантий медработникам, и много другого», - сказал Сергей Лившиц.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк подчеркнул важную роль профессиональных некоммерческих медицинских организаций в системе здрава.

1-й Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение - 2022» собрал на одной площадке лидеров отрасли. Организатор мероприятия - Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с Фондом «Росконгресс».

Национальная медицинская палата (НМП) – крупнейшее объединение врачебного сообщества в России. Она имеет представительства во всех 85 субъектах РФ. В состав НМП входят 85 территориальных организаций и 75 общероссийских. Она берет на себя ответственность за профессиональный уровень врачебного сообщества, защищает и врачей, и пациентов.

В октябре 2017 года Национальная медицинская палата вступила во Всемирную медицинскую ассоциацию (WMA) – самую большую неправительственную международную организацию, объединяющую национальные медицинские ассоциации из 114 стран и представляющую интересы более 9 млн врачей мира.