Взрывное устройство сработало на ж/д путях под Брянском, пострадавших нет — губернатор
12:30 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестное взрывное устройство сработало перед грузовым поездом на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области. Повреждены стекла кабины машиниста, пострадавших нет, сообщил в субботу губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Сегодня в Унечском районе на перегоне Робчик — Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет», — написал Богомаз.
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