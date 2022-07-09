Взрывное устройство сработало на ж/д путях под Брянском, пострадавших нет — губернатор

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестное взрывное устройство сработало перед грузовым поездом на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области. Повреждены стекла кабины машиниста, пострадавших нет, сообщил в субботу губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Сегодня в Унечском районе на перегоне Робчик — Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет», — написал Богомаз.