Калининград не окажется в транспортной блокаде — глава Минтранса РФ
13:00 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Калининград точно не окажется в транспортной блокаде, считает министр транспорта РФ Виталий Савельев.
«Точно нет», — ответил Савельев на соответствующий вопрос модератора во время выступления на форуме «Территория смыслов».
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