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НОВОСТИ

Калининград не окажется в транспортной блокаде — глава Минтранса РФ

13:00 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Калининград точно не окажется в транспортной блокаде, считает министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Точно нет», — ответил Савельев на соответствующий вопрос модератора во время выступления на форуме «Территория смыслов».

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