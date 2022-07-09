Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протестующие, окружившие резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, проникли внутрь здания. Об этом в субботу сообщает агентство Франс-Пресс (АФП) со ссылкой на местное телевидение.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе и президент страны Готабая Раджапакса перевезены в безопасное место на фоне вспыхнувших на острове с новой силой массовых акций протеста. Об этом со ссылкой на правительственный источник сообщило в субботу агентство Рейтер.

Местонахождение Раджапаксы неизвестно. По данным Рейтер, он был переведен в безопасное место еще в пятницу вечером, когда появилась информация о запланированных массовых акциях с требованиями его отставки.

Между тем местные СМИ сообщили, что в субботу два корабля ланкийских ВМС, на которые поднялась «группа неустановленных лиц» и был срочно погружен багаж, покинули порт Коломбо. Был ли среди них президент Шри-Ланки, не уточняется.

В субботу тысячи человек вышли на улицы Коломбо. Им удалось прорвать оцепление и проникнуть в резиденцию главы государства. Раджапаксы к тому времени там не было. В акциях протеста пострадали 32 человека, в том числе несколько полицейских.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к социально-политической напряженности. Акции протеста против ухудшения условий жизни населения начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. Власти были вынуждены ввести строгую экономию ресурсов и сократить импорт. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует долг Шри-Ланки, который достиг 51 млрд долларов.