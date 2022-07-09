ВКС РФ уничтожили в Днепропетровской области пункт дислокации нацбатальона «Торнадо»

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС России ударом высокоточного орудия уничтожили пункт временной дислокации нацбатальона «Торнадо» в Днепропетровской области. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражен пункт временной дислокации националистического батальона „Торнадо“. Уничтожено более 40 боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники», — заявил Конашенков.