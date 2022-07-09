Хабек заявил о необходимости избежать «кошмарного сценария» в ФРГ из-за ситуации с газом
17:00 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек считает, что страна может оказаться перед серьезным испытанием зимой, если не сможет заполнить газохранилища и обеспечить надежность поставок газа. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Дойчландфунк», которое опубликовано в субботу.
«Ситуация в настоящее время контролируемая, но зимой она может стать серьезной в том случае, если не получится за лето заполнить газохранилища и обеспечить новые пути снабжения, то есть выстроить терминалы по приему сжиженного газа», — сказал он. Также Хабек напомнил о призыве к населению и промышленности экономить электроэнергию.
«И если мы все это сделаем, но все равно ничего не получится, то тогда в качестве крайней меры государству придется решать, кто будет получать поставки, а кто нет. Но опять же, это был бы с точки зрения политики кошмарный сценарий», — сказал Хабек.
По его словам, такая ситуация станет для Германии «испытанием на прочность» и поэтому такого сценария надо всеми силами избегать.
«Газпром» 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта и выявленных технических неисправностей двигателей. Siemens утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Из-за этого по «Северному потоку» к настоящему времени прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода, что ставит под угрозу планы ФРГ по заполнению газохранилищ к зиме.
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