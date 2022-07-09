Глава МИД КНР потребовал от США прекратить посылать сигналы сепаратистам на Тайване
17:30 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на индонезийском острове Бали потребовал от американских властей прекратить посылать ошибочные сигналы сепаратистам на Тайване.
«Мы требуем, чтобы американская сторона делала более осторожные заявления и предпринимала более осмотрительные действия. Не надо посылать какие-либо ошибочные сигналы сторонникам так называемой независимости Тайваня», — подчеркнул Ван И, слова которого приводит в субботу Центральное телевидение Китая.
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