В результате СВО с РФ стали считаться по-настоящему, как с СССР или серьезнее — Медведев
18:00 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в результате специальной военной операции с Россией в мире стали считаться, как с СССР.
«Цели специальной военной операции были объявлены президентом России и состоят, как известно, в защите граждан Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины. Здесь все ясно, и они будут достигнуты», — написал Медведев в субботу в телеграм-канале.
При этом он заметил: «Есть и еще одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций».
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