Премьер-министр Шри-Ланки сообщил, что уйдет со своего поста

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе подтвердил в субботу, что покинет свой пост.

«Чтобы обеспечить продолжение работы правительства, а также безопасность граждан, я принимаю наилучшую рекомендацию партийных лидеров — уступить место всепартийному правительству. Чтобы облегчить это, я уйду в отставку с поста премьер-министра», — написал он в «Твиттере».