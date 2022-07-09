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НОВОСТИ

ВСУ доукомплектовывают бригаду теробороны в Харькове заключенными — МО РФ

19:00 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона доукомплектовывает подразделения бригады территориальной обороны в Харькове заключенными из-за больших потерь и дезертирства. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города», — заявил Конашенков.

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