ВСУ доукомплектовывают бригаду теробороны в Харькове заключенными — МО РФ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона доукомплектовывает подразделения бригады территориальной обороны в Харькове заключенными из-за больших потерь и дезертирства. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города», — заявил Конашенков.