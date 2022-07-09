Зеленский освободил Мельника от должности посла в Германии
18:30 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в ФРГ Андрея Мельника. Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте офиса главы государства.
«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», — говорится в документе.
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