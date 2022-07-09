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НОВОСТИ

Зеленский освободил Мельника от должности посла в Германии

18:30 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в ФРГ Андрея Мельника. Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте офиса главы государства.

«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», — говорится в документе.


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