В Париже бездомные мигранты потребовали принимать их в центрах для украинцев — ТВ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бездомные мигранты организовали демонстрацию в Париже, требуя предоставить им пустующее жилье, куда власти так и не заселили украинских беженцев. Об этом сообщила на своей странице в «Твиттере» ассоциация Utopia 56 («Утопия-56»), которая борется за права бездомных.

Согласно размещенному на ее странице фото, десятки человек с плакатами перекрыли улицу перед центром для приема украинских беженцев в XV округе Парижа близ метро «Порт-де-Версаль». «С уменьшением потока прибывающих [украинских беженцев], центр закроет двери. В то же время беженцы из других стран получат „прием“ на улице», — говорится в подписи к фото. В более ранних записях ассоциация рассказывает о том, как полиция будит по утрам афганских беженцев дубинками и слезоточивым газом, а власти отказываются расселить около 60 несовершеннолетних, которые ночуют в палатках на площади Бастилии.

Несколько дней назад Utopia 56 совместно с рядом других ассоциаций опубликовала совместное заявление, в котором говорится, что «центры размещения украинских беженцев стоят полупустые» из-за спада притока новых беженцев с Украины в последние недели, а «государство отказывается направлять туда бездомных других национальностей». В заявлении отмечается, что в центре для украинских беженцев у метро «Порт-де-Версаль», где проходил протест, каждую ночь свободно от 300 до 500 мест, в то время как «сотни других людей остаются спать на улице», включая целые семьи, беременных женщин и детей без сопровождения взрослых.

Также, по данным ассоциаций, власти решили закрыть два других центра приема в районе Берси и близ Восточного вокзала, созданных «исключительно для украинцев». Они выражают недоумение по поводу того, что власти упорно не хотят размещать в абсолютно пустых убежищах выходцев из других стран, и называют такое отношение «необоснованным и несправедливым».

«Мы призываем государство отказаться от этой дифференцированной политики. Меры, принимаемые для приема людей, спасающихся от войны на Украине, демонстрируют, что „если хочешь, то можешь“, — говорится в коммюнике. В этой связи ассоциации требуют сделать пустующие временные центры приема для украинцев постоянными и предоставить свободные площади для тех, кто сейчас живет на улице.