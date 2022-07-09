МИД Украины призвал конгрессмена США отказаться от требований надзора за поставками оружия

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал обращение члена Палаты представителей Конгресса США Виктории Спартц к президенту страны Джо Байдену, в котором она среди прочего требовала разработать механизм надзора за поставками оружия Киеву, попыткой подрыва механизма оказания помощи.

«Советуем Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях. <…> Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения», — написал он в субботу на странице в «Фейсбуке» (принадлежит корпорации «Мета», признанной в РФ экстремистской).

Спартц 6 июля призвала президентов Байдена и Зеленского прекратить политические игры и принять меры для «восстановления контроля за ситуацией на Украине». Она также обратилась к Конгрессу, заявив, что законодательному органу необходимо создать надлежащий механизм надзора за критически важной инфраструктурой, поставками оружия и помощи Украине. Кроме того, в субботу украинское издание «Европейская правда» сообщило, что Спартц обратилась к Байдену с просьбой дать объяснения о процедурах надзора, связанных с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в контексте разнообразной разведывательной информации о его действиях и возможных связях с Россией.

Представитель МИД Украины выразил уверенность, что «никакие заявления и провокации» не подорвут высокий уровень доверия, который установился между Зеленским, Байденом и другими высокопоставленными чиновниками США и Украины.