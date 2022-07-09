В результате обстрела Донецка погибли два человека, пятеро ранены — мэр
21:00 09.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека погибли, пять получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны украинских силовиков. Об этом в субботу сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968-го и 1999 г. р. Ранения различной степени тяжести получили женщины 1969-го и 1981 г. р. и мужчины 1966-го, 1977-го и 1956 г. р.», — написал градоначальник.
Вооруженные силы Украины обстреляли в субботу Кировский и Петровский районы города из реактивной системы залпового огня «Ураган».
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