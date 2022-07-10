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Одна из крупнейших ТЭС Кубы повреждена пожаром - СМИ

09:20 10.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный пожар произошел на территории одной из крупнейших электростанций на Кубе — ТЭС «Лидио Рамон Перес» в муниципалитете Фелтон восточной провинции Ольгин. Об этом в субботу сообщила газета «Гранма».

По ее информации, на объекте проводились технические работы, один из блоков станции готовился к запуску после ремонта. В результате пожара он был поврежден, в настоящий момент ведется оценка ущерба и сроков восстановления полноценной работы. Раненых и погибших при инциденте нет. Власти ведут расследование.

В середине июня президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна сталкивается с недостатком генерации электроэнергии в пиковые часы потребления и власти ведут работы по профилактике электростанций. Президент призвал граждан к рациональному потреблению электроэнергии, чтобы избежать отключений.

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