Одна из крупнейших ТЭС Кубы повреждена пожаром - СМИ
09:20 10.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, на объекте проводились технические работы, один из блоков станции готовился к запуску после ремонта. В результате пожара он был поврежден, в настоящий момент ведется оценка ущерба и сроков восстановления полноценной работы. Раненых и погибших при инциденте нет. Власти ведут расследование.
В середине июня президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна сталкивается с недостатком генерации электроэнергии в пиковые часы потребления и власти ведут работы по профилактике электростанций. Президент призвал граждан к рациональному потреблению электроэнергии, чтобы избежать отключений.
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