Одна из крупнейших ТЭС Кубы повреждена пожаром - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный пожар произошел на территории одной из крупнейших электростанций на Кубе — ТЭС «Лидио Рамон Перес» в муниципалитете Фелтон восточной провинции Ольгин. Об этом в субботу сообщила газета «Гранма».



По ее информации, на объекте проводились технические работы, один из блоков станции готовился к запуску после ремонта. В результате пожара он был поврежден, в настоящий момент ведется оценка ущерба и сроков восстановления полноценной работы. Раненых и погибших при инциденте нет. Власти ведут расследование.



В середине июня президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна сталкивается с недостатком генерации электроэнергии в пиковые часы потребления и власти ведут работы по профилактике электростанций. Президент призвал граждан к рациональному потреблению электроэнергии, чтобы избежать отключений.



