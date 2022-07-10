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НОВОСТИ

В Токио придут госсекретарь США, чтобы почтить память Синдзо Абэ

09:30 10.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит незапланированный визит в Токио в понедельник, 11 июля, чтобы почтить память убитого бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении Госдепартамента.

«Госсекретарь Блинкен отправится в Токио, Японию, чтобы выразить соболезнования японскому народу в связи со смертью бывшего премьера Японии Синдзо Абэ и встретиться с японскими официальными лицами», — указано в сообщении.

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