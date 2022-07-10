После отставки Джонсон планирует уйти из политики - СМИ

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон думает о том, чтобы уйти из политики. Об этом в субботу вечером на своем сайте сообщила газета «Дейли телеграф» со ссылкой на источники.



По их информации, Джонсон не намерен отказываться от своего депутатского мандата прямо сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин британского парламента в его избирательном округе, которые могут закончиться победой кандидата от оппозиции и стать очередным ударом для правящей Консервативной партии. В то же время премьер не уверен в необходимости выставлять свою кандидатуру на очередных парламентских выборах, как это сделала, например, его предшественница на посту главы правительства Тереза Мэй, остающаяся депутатом.



