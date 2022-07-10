0
0
1
НОВОСТИ

После отставки Джонсон планирует уйти из политики - СМИ

09:40 10.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон думает о том, чтобы уйти из политики. Об этом в субботу вечером на своем сайте сообщила газета «Дейли телеграф» со ссылкой на источники.

По их информации, Джонсон не намерен отказываться от своего депутатского мандата прямо сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин британского парламента в его избирательном округе, которые могут закончиться победой кандидата от оппозиции и стать очередным ударом для правящей Консервативной партии. В то же время премьер не уверен в необходимости выставлять свою кандидатуру на очередных парламентских выборах, как это сделала, например, его предшественница на посту главы правительства Тереза Мэй, остающаяся депутатом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 09.07.2022
ВКС РФ уничтожили в Днепропетровской области пункт дислокации нацбатальона «Торнадо»
0
335
10:30 09.07.2022
В небе над Херсоном сработали не менее 15 ракет ПВО — корр. ТАСС
0
416
16:32 08.07.2022
Бридлав посоветовал Киеву ударить по Крымскому мосту
0
649
14:32 08.07.2022
Последствия от удара ВСУ по Каховской ГЭС предотвращены российскими средствами ПВО
0
680
14:12 08.07.2022
«Севмаш» передал ВМФ России подлодку «Белгород»
0
678
13:00 08.07.2022
ВС РФ уничтожили две установки комплексов Harpoon в Одесской области — МО РФ
0
587
10:00 08.07.2022
Союзные силы уничтожили колонну с грузинскими наемниками под Северском — источник
0
606
15:12 07.07.2022
Разведка ЛНР выяснила, что в Артемовске выявлена недостача оружия и техники ВСУ
0
762
13:00 07.07.2022
Киев попытался установить флаг на Змеином, ударом ВКС РФ там уничтожены военные ВСУ
0
787
21:10 06.07.2022
Россия, Иран и Китай готовятся к учениям в Латинской Америке - СМИ
0
1017

Возврат к списку