После отставки Джонсон планирует уйти из политики - СМИ
09:40 10.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их информации, Джонсон не намерен отказываться от своего депутатского мандата прямо сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин британского парламента в его избирательном округе, которые могут закончиться победой кандидата от оппозиции и стать очередным ударом для правящей Консервативной партии. В то же время премьер не уверен в необходимости выставлять свою кандидатуру на очередных парламентских выборах, как это сделала, например, его предшественница на посту главы правительства Тереза Мэй, остающаяся депутатом.
НОВОСТИ
- 16:00 09.07.2022
- ВКС РФ уничтожили в Днепропетровской области пункт дислокации нацбатальона «Торнадо»
- 10:30 09.07.2022
- В небе над Херсоном сработали не менее 15 ракет ПВО — корр. ТАСС
- 16:32 08.07.2022
- Бридлав посоветовал Киеву ударить по Крымскому мосту
- 14:32 08.07.2022
- Последствия от удара ВСУ по Каховской ГЭС предотвращены российскими средствами ПВО
- 14:12 08.07.2022
- «Севмаш» передал ВМФ России подлодку «Белгород»
- 13:00 08.07.2022
- ВС РФ уничтожили две установки комплексов Harpoon в Одесской области — МО РФ
- 10:00 08.07.2022
- Союзные силы уничтожили колонну с грузинскими наемниками под Северском — источник
- 15:12 07.07.2022
- Разведка ЛНР выяснила, что в Артемовске выявлена недостача оружия и техники ВСУ
- 13:00 07.07.2022
- Киев попытался установить флаг на Змеином, ударом ВКС РФ там уничтожены военные ВСУ
- 21:10 06.07.2022
- Россия, Иран и Китай готовятся к учениям в Латинской Америке - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать