Границу РФ за сутки пересекли более 17 тыс. жителей ДНР и ЛНР

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 17 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли границу РФ в Ростовской области за минувшие сутки, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.



«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тыс. граждан», — говорится в сообщении.



