Границу РФ за сутки пересекли более 17 тыс. жителей ДНР и ЛНР
10:40 10.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тыс. граждан», — говорится в сообщении.
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