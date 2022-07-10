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НОВОСТИ

Границу РФ за сутки пересекли более 17 тыс. жителей ДНР и ЛНР

10:40 10.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 17 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли границу РФ в Ростовской области за минувшие сутки, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тыс. граждан», — говорится в сообщении.

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