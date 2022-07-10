По случаю праздника Ид аль-Адха король Марокко помиловал почти 1 тыс. человек

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Марокко Мухаммед VI по случаю главного мусульманского праздника Ид аль-Адха (у тюркских народов он называется Курбан-байрам) помиловал 979 человек, ранее приговоренных к разным видам наказания за правонарушения.



Среди помилованных — 11 человек, осужденных за экстремизм и терроризм. Как сообщило в субботу информационное агентство Магриб Араб Пресс (МАП), эти люди пересмотрели свои идеологические ориентиры, отказались от идей экстремизма и терроризма.



