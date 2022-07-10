В будущем году Франция может увеличить расходы на оборон

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы на оборону Франции могут вырасти в следующем году на 3 млрд евро. Об этом сообщил в интервью воскресной газете «Журналь дю диманш» глава французского военного ведомства Себастьен Лекорню.



«Я подтверждаю намерение правительства увеличить на 3 млрд евро военный бюджет на 2023 год. Это будет вынесено на обсуждение парламента», — сказал Лекорню, отвечая на соответствующий вопрос издания.



Он отметил, что военное ведомство намерено оценить опыт в свете ситуации на Украине и «при необходимости внести дополнительные корректировки» в оборонный бюджет.



