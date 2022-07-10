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НОВОСТИ

В будущем году Франция может увеличить расходы на оборон

12:10 10.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы на оборону Франции могут вырасти в следующем году на 3 млрд евро. Об этом сообщил в интервью воскресной газете «Журналь дю диманш» глава французского военного ведомства Себастьен Лекорню.

«Я подтверждаю намерение правительства увеличить на 3 млрд евро военный бюджет на 2023 год. Это будет вынесено на обсуждение парламента», — сказал Лекорню, отвечая на соответствующий вопрос издания.

Он отметил, что военное ведомство намерено оценить опыт в свете ситуации на Украине и «при необходимости внести дополнительные корректировки» в оборонный бюджет.

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