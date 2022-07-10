Почти 3 тыс. случаев ковида за неделю выявлено в Москве

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за неделю на 2 985, что стало максимумом с конца апреля, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных на портале стопкоронавирус.рф данных.



Заболеваемость в столице быстро растет уже две недели: на прошлой был выявлен 1 901 новый случай, а на позапрошлой — только 1 279. Вероятность новой вспышки подтверждается и коэффициентом распространения коронавируса, который держится выше единицы с 24 июня.



Только за последние сутки число заразившихся в Москве увеличилось на 574 против 600 днем ранее, до 2 782 276, а количество случаев выздоровления — на 330, до 2 589 785.



