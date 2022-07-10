На параде в Париже планируют показать новейшую военную технику

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские военные намерены показать новейшую военную технику на параде, который пройдет на Елисейских полях 14 июля в честь Национального праздника. Об этом сообщил в интервью воскресной газете «Журналь дю диманш» глава французского военного ведомства Себастьен Лекорню.



«На параде мы планируем показать военную технику, которую никогда прежде не демонстрировали широкой аудитории. В частности, бронемашину Jaguar („Ягуар“), а также беспилотные аппараты Reaper („Рипер“)», — заявил глава Минобороны. Лекорню также отметил, что в параде помимо французских военных примут участие представители вооруженных сил «Восточной Европы и НАТО».



Бронемашина Jaguar предназначена для замены устаревших колесных боевых машин AMX10RC и ERC90. Она оснащена современной электроникой. В ее вооружение входит автоматическая пушка и новейшие противотанковые ракеты.



