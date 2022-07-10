На параде в Париже планируют показать новейшую военную технику
13:10 10.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На параде мы планируем показать военную технику, которую никогда прежде не демонстрировали широкой аудитории. В частности, бронемашину Jaguar („Ягуар“), а также беспилотные аппараты Reaper („Рипер“)», — заявил глава Минобороны. Лекорню также отметил, что в параде помимо французских военных примут участие представители вооруженных сил «Восточной Европы и НАТО».
Бронемашина Jaguar предназначена для замены устаревших колесных боевых машин AMX10RC и ERC90. Она оснащена современной электроникой. В ее вооружение входит автоматическая пушка и новейшие противотанковые ракеты.
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