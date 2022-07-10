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НОВОСТИ

Володин считает, что м﻿ир не находится на пороге «большой войны»

14:55 10.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не считает, что мир находится на пороге «большой войны».

«Нет», — сказал он в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого в воскресенье показала «Дума ТВ», отвечая на соответствующий вопрос.

«Наш президент сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны <…>. Если бы ни его решение о начале специальной военной операции, <…> мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны», — сказал Володин.



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