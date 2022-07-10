Нужно искать дипломатическое решение конфликта на Украине - Марин Ле Пен
15:10 10.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если Украина считает, что существует военное решение, я уверена — она ошибается, — заявила политик в воскресенье в эфире телеканала Бэ-эф-эм. — Нужно искать дипломатическое решение». По ее словам, «ни один из военных специалистов не может сказать, что Украина способна победить в военных действиях против России».
Ле Пен также отметила, что президент Франции Эмманюэль Макрон предпринимает шаги для поиска вариантов мирного урегулирования конфликта. Вместе с тем она осудила публикацию части его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что это «не идет диалогу на пользу».
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