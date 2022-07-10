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Нужно искать дипломатическое решение конфликта на Украине - Марин Ле Пен

15:10 10.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уверена, что украинский конфликт может быть урегулирован только методами дипломатии.

«Если Украина считает, что существует военное решение, я уверена — она ошибается, — заявила политик в воскресенье в эфире телеканала Бэ-эф-эм. — Нужно искать дипломатическое решение». По ее словам, «ни один из военных специалистов не может сказать, что Украина способна победить в военных действиях против России».

Ле Пен также отметила, что президент Франции Эмманюэль Макрон предпринимает шаги для поиска вариантов мирного урегулирования конфликта. Вместе с тем она осудила публикацию части его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что это «не идет диалогу на пользу».

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