После ухода канала Discovery, около 17% москвичей перестали смотреть телевизор - опрос

16:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 17% москвичей, ранее смотревших только тематический телеканал Discovery, после приостановки его вещания в России перестали смотреть телевизор вообще. Об этом в воскресенье сообщил заместитель генерального директора компании MediaHills Дмитрий Колесов на встрече в рамках Российской креативной недели.



«История с Discovery очень показательна. То, что мы посчитали по нашим цифрам по Москве. Уход Discovery привел к тому, что минус 17% зрителей, которые ранее смотрели только его, перестали смотреть телевидение вообще. Это очень яркая цифра приверженности каналам. Хотелось бы пожелать оставшимся на нашем рынке каналам остаться, потому что уход их это, на самом деле, невосполнимая беда для наших зрителей», — сказал он на паблик-токе «Что будет с контентом завтра? Открытый диалог с Александром Цыпкиным, Катериной Шпицей, Романом Курцыным».



